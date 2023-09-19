будут выполняться на самолетах Ан-24 один раз в неделю — по вторникам, время в пути составит три часа.

В пресс-службе "ИрАэро" "Интерфаксу" уточнили, что рейс будет выполняться до конца текущего года.

Согласно данным "Яндекс.Расписания", сейчас из Якутска в Тикси летают самолеты "Полярных авиалиний" и авиакомпании "Якутия".

"ИрАэро" базируется в Иркутске, выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в Азербайджан, Армению, Израиль, Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан. В парке перевозчика семь Superjet 100, один A319-100, а также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200.