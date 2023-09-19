"Организаторы подготовят больше 100 мероприятий для детей и взрослых. Среди них — презентации, научные дебаты, тематические мастерские и сессии, интеллектуальные игры и выступления экспертов. Москвичи смогут не только послушать лекции, но и принять активное участие в разработке проектов", — сказала Сергунина журналистам.

Она отметила, что детей ждут мастер-классы по созданию комиксов, сказок и инсталляций. Подростков же приглашают познакомиться с профессиями будущего и пообщаться с наставниками в разных отраслях.

"Взрослые получат полезные знания и навыки, а также возможность реализовать себя в новых направлениях. Для них предусмотрены дискуссии, лаборатории и иммерсивные лекции о видеоиграх, супергероях, космосе, литературные кафе, квизы и показы фильмов", — добавила Сергунина.

По данным организаторов, мероприятия фестиваля пройдут на площадках музейного города ВДНХ: в центре "Космонавтика и авиация", музее славянской письменности "Слово", центре современных биотехнологий "Музей Биотех", биологическом музее имени К. А. Тимирязева (павильон №31 "Геология"), театре сказок и других локациях.

Участие во всех активностях бесплатное, необходима предварительная регистрация.