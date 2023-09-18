"Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 45-я сессия Комитета в эти дни проходит в Саудовской Аравии", — сообщила Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что Казанские обсерватории внесли огромный вклад в развитие оптической астрономии, астрофизики, геодезии благодаря международному научному коллективу астрономов, который работал в Казанском университете.

"Теперь на территории нашей страны располагается 21 объект всемирного культурного наследия", — добавила министр.