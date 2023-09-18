"В морском порту Сочи почти в 1,5 раза увеличилось количество туристов, путешествующих международными рейсами в этом курортном сезоне", — рассказала пресс-секретарь.

Она отметила, что с начала курортного сезона 2023 года из Сочи в Турцию продолжает совершать международные морские рейсы 11-палубный пассажирский лайнер Astoria Grande.

"В период с апреля по сентябрь таможенный контроль прошли более 30 тыс. пассажиров и 18 тыс. членов экипажа лайнера (более 48 тыс. физлиц), что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (порядка 34 тыс. физлиц)", — подчеркнула Жупанова.

По ее словам, в июне этого года по маршруту Сочи — Сухум — Сочи под российским флагом начал курсировал лайнер "Князь Владимир".

"В период функционирования нового морского сообщения с июня по сентябрь таможенный контроль прошли порядка 1,7 тыс. туристов и 800 членов экипажа теплохода", — добавила пресс-секретарь.