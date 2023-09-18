"Курс валют сильно ухудшил ситуацию на выездных направлениях, поскольку, как мы знаем, рубль ослабел, и туры в одночасье подорожали на 20-25%. Мы видим снижение продаж из-за курса, это влияет и на средний чек, и люди начинают экономить. Ослабление рубля негативно влияет не столько на количество продаж, сколько на длительность путешествия. То есть, если люди планировали отправиться на двухнедельный отдых, то поездка может быть сокращена до 10 ночей. Также очень часто туристы начинают экономить на категории гостиницы", — рассказал он в кулуарах Международного конгресса туроператоров.

По словам Мусихина, несмотря на то, что туристы реагируют на волатильность валют, они достаточно быстро привыкают к новым ценам, и средний чек на путевки постепенно растет.

"Традиционно можно сказать, что большое количество туристов ездит отдыхать дважды – летом и зимой. Предстоящий зимний сезон будет неким барометром в том, что с туризмом происходит. Но я полон оптимизма", — заключил эксперт.