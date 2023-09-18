"Сейчас ведутся проектные работы по строительству самих объектов. Сумма инвестиций не изменилась, (она составит — ИФ) предположительно около 60 млрд рублей в целом", — сказал Билимготов.

Он напомнил, что строительство инфраструктуры началось в 2022 году, его завершение запланировано на 2024 год.

"Завершение всех объектов инфраструктуры планируется на 2024 год, если будет выделена вся сумма. Рассчитано, что в 2025-2026 люди смогут уже кататься там на лыжах", — добавил Билимготов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в ходе фестиваля, что строительство курорта идет по графику.

"Мы сегодня движемся по графику. Корректировки в работе, скорее всего, какие-то будут, но стратегически проект будет реализован, к 2026 году будем стараться реализовать", — сказал Кумпилов журналистам.

Он подчеркнул, что строительство "Лагонаки", в том числе, будет способствовать развитию событийного туризма.

Как сообщалось, проект всесезонного курорта "Лагонаки" реализует НАО "Красная поляна". Инвестиции компании в проект в 2021 году озвучивались в объеме 35 млрд рублей. До 2028 года планируется построить 36 км горнолыжных трасс и 3 тыс. гостиничных номеров, круглогодичные сервисы для семейного отдыха: горные бани, спа-комплексы, рестораны. В 2021 году проект получил статус масштабного, что предполагает ряд преференций инвестору.

По словам главы республики, проект реализуется за счет частных и государственных инвестиций, он разделен на несколько этапов. На первом этапе до конца 2024 года будет построено 25 км трасс и отели на 642 номера.

В прошлом году на строительство дорог и сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения направлено 206 млн рублей федеральных средств, в этом году планируется направить 3,8 млрд рублей.