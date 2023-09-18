"Сейчас у нас законтрактовано шесть единиц (катамаранов проекта "Котлин" — ИФ). По итогам эксплуатации первых двух (катамаранов — ИФ) мы планируем контрактоваться еще на 8 единиц. По факту, мы катамаранами полностью перекроем нашу потребность по скоростному флоту в Петербурге", — сказал Набатов журналистам в кулуарах международной выставки и конференции "Нева 2023" в понедельник.

Как сообщалось, шесть пассажирских скоростных судов-катамаранов "Котлин" по договору с ГТЛК для "Невы Тревел" построит АО "Средне-Невский судостроительный завод" (Петербург, входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации").

Первые два катамарана уже вышли на регулярную пассажирскую линию Петербург-Кронштадт в навигацию-2023. По условию контракта вторая пара катамаранов будет передана заказчику в навигацию 2024 года, а третья — в мае 2025 года.

Проект судна разработан петербургским проектно-конструкторским бюро "Форсс Технологии" с учетом особенностей эксплуатации в условиях акватории Петербурга и выхода в Финский залив. Максимальная скорость судна составляет около 52 км/ч, пассажировместимость — до 156 человек.

Компания "Нева Тревел" работает на рынке водных услуг с 1995 года. Специализируется на перевозке пассажиров по рекам и каналам Петербурга, организации досуга населения, а также предоставляет теплоходы в аренду для проведения различных мероприятий. Компания владеет 35 судами различного типа.