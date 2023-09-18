"У нас растянулся туристический сезон, и это не может не радовать. В популярных у туристов городах сейчас стоит хорошая погода, у отелей сбалансированная политика для привлечения иностранных гостей. По сравнению с прошлым годом въездной туризм показал себя раз в 10 лучше, а вот по сравнению с допандемийным 2019 годом – раз в 20 хуже. То есть от допандемийного уровня въездной турпоток восстановился на 5-10%", — рассказал он в кулуарах Международного конгресса туроператоров.

Как отметил Мусихин, наибольшее число туристов приезжают в Россию из Китая, в том числе из Гонконга, Индии и незначительный турпоток из Ирана.

"Иран не оправдал ожиданий в этом году, потому что так и не заработала программа групповых безвизовых поездок. Насколько известно, проблемы с ее запуском возникли у партнеров с той стороны. Сейчас многие прибывают по электронной визе, но мы рассчитываем, что в следующем году сможем запустить безвизовый въезд для иранских туристов", — пояснил он.

По словам эксперта, не все гладко и с программой групповых безвизовых поездок между РФ и КНР, так как полномасштабного запуска не произошло.

"Турсообщество ждет инструкций о том, как оно должно взаимодействовать с разного рода службами, в частности, с пограничными. Нет четкого понимания и четких инструкций авиакомпаний, нет межведомственного согласования", — пояснил Мусихин.

Что касается электронной визы, то результат ее работы турбизнес надеется оценить в следующем году, поскольку она была запущена на излете сезона.

"Но электронную визу тоже нужно продвигать, поскольку не все знают, что по ней можно попасть в Россию", — подчеркнул он.

Мусихин также добавил, что многих иностранных туристов беспокоит вопрос безопасности, поэтому они очень планомерно подходят к планированию поездки.