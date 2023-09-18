"В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах, внимательно следить за предупреждениями МИД России и российских заграничных учреждений, проявлять повышенную бдительность и выдержку. Учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, российские граждане, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом, могут обратиться в круглосуточные дежурные Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России по телефону: +7 (495) 695-45-45 и e-mail: dskc@mid.ru.

Также рекомендуется обращаться к русскоязычным адвокатам, которые могли бы оказать практическую помощь в трудной ситуации. Соответствующие списки юристов размещены на интернет-ресурсах МИД России.