"Полетная программа в столицу России будет выполняться с 3 октября по вторникам. С 31 октября авиакомпания увеличит количество рейсов до двух в неделю, добавив вылеты по пятницам", — говорится в сообщении.

Для выполнения полетов в этом направлении авиаперевозчик задействует самолеты Boeing 738-800 вместимостью до 180 пассажиров.

В настоящее время авиаперелеты Уфа- Москва и в обратном направлении выполняют S7 Airlines, Utair, "Победа", "Аэрофлот", Nordwind Airlines, "Газпром авиа", "Россия". Число перелетов по этому направлению в сутки составляет 8-15 рейсов.