«С января по июнь мы приняли 269 тыс. туристов, которые останавливались в коллективных средствах размещения. Это статистика, которую мы получили от Росстата. Рост – на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Полагаю, что во втором полугодии будет не меньший рост, так как июль и август у нас были хорошими», — сказал он в кулуарах Международного конгресса туроператоров.

Замгенерального директора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко добавил, что его компания в этом году продолжила чартерную программу в Бурятию, но из-за отмены государственных субсидий цены на пакетные туры выросли.

«Мы в этом году, несмотря на отсутствие субсидий на организацию чартеров от государства, решили продолжать чартерную программу, так как Бурятия была нашим пилотным направлением, мы провели большую работу по продвижению, и хотелось сохранить присутствие в регионе. Всего организовали шесть рейсов, затем пересадили туристов на блоки Smartavia. При отсутствии субсидирования чартеров мы были вынуждены пересмотреть стоимость туров, что отразилось на спросе. Соответственно, объем уступает показателям прошлого года», — сказал он.

По словам представителя FUN&SUN, в 2022 году стоимость базового турпакета на неделю начиналась от 35 тыс. рублей, в этом году – от 51 тыс.

Доржиев добавил, что в Бурятии активно строятся новые отели.

«Наиболее продвинулась компания «Грин Флоу», которая в ближайшем будущем откроет отель Green Flow Baikal на побережье озера. Она заключила соглашение с туроператором FUN&SUN о размещении его туристов в своем отеле. При выборе места для строительства отеля компания ориентировалась в том числе на турпоток этого туроператора», — подчеркнул министр туризма республики.

Сирченко добавил, что туроператор планирует продолжить чартерную программу на зимний сезон в феврале.

«Хотя понимаем, что и зимой турпоток будет ниже из-за роста стоимости туров после отмены субсидий. Внутренний туризм очень чувствителен даже к минимальному изменению цен туров», — заметил он.

В 2020-2022 году правительство субсидировало чартерные программы туроператоров в регионы России с целью развития внутреннего туризма. В 2023 году субсидии отменены.

Международный конгресс туроператоров проходит в городе Актау в Казахстане, в нем принимают участие представители более 100 руководителей администраций по туризму, туроператоров, турагентств, экспертов отрасли. Организаторы – ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» при поддержке Российского союза туриндустрии, Торгово-промышленной палаты, Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).