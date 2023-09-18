Организованная туристическая группа из семи человек прибыла в нацпарк 15 сентября и провела там три дня. Для гостей провели экскурсию по экологической тропе "По законам таежных джунглей". Они помогли в расчистке троп.

Национальный парк "Койгородский" учредили в декабре 2019 года. Он расположен на землях лесного фонда в Койгородском и Прилузском районах Коми. Его общая площадь составляет более 56,7 тыс. гектаров. Это одна из наименее нарушенных лесных территорий европейского севера России, практически не затронутая хозяйственной деятельностью. В парке благоустроены четыре туристических стоянки.