Распоряжение о предоставлении российским регионам средств на создание некапитальных мест размещения подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, уточнил глава региона.

"Сумма федеральных средств на текущий год составила почти 284 млн рублей. В 2024 году господдержка инвестиционных проектов по созданию модульных отелей составит 289,5 млн рублей", — написал Коков.

Он отметил, что номерной фонд модульных отелей в Кабардино-Балкарии в ближайшие годы существенно вырастет, соответствующая работа уже ведется. Реализуются проекты по строительству модульных отелей в местах отдыха в Нальчике, Эльбрусском, Зольском, Черекском и Чегемском районах.