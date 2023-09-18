"Пассажиропоток в период с января по август текущего года составил 369 тыс. человек, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 5%", — сказал собеседник агентства.

В частности на международных рейсах за 8 месяцев было обслужено 18,2 тыс. человек, на внутренних — 350,8 тыс. человек.

В августе услугами аэропорта воспользовалось почти 57 тыс. пассажиров. Рост по сравнению с 2022 годом составил 8%.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта в I полугодии вырос почти на 11% до 255,3 тыс. человек.

Аэропорт Ставрополь является международным аэропортом федерального значения.