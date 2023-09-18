"На эти средства будут созданы модульные строения для туристического отдыха в Димитровграде, Чердаклинском, Новомалыклинском, Инзенском, Старомайнском районах. Пять инвестиционных проектов по строительству двух глэмпингов, кемпинга, парк-отеля, модульной гостиницы с автокемпингом прошли отбор в министерстве экономического развития РФ и получат государственную субсидию по нацпроекту в следующем году", — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Русских, благодаря ранее выделенной федеральной поддержке в регионе реализуется 24 туристических проекта. В их числе новые пляжи в туристической деревне "Артеково" и на территории лагеря "Смарт" в Чердаклинском районе, развитие горнолыжного комплекса "Ундоры", строительство круглогодичных бассейнов, открытие станций проката, создание кемпингов и автокемпингов.

Губернатор отметил, что федеральный нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" "позволяет создавать комфортные места для отдыха жителей и гостей региона".

В свою очередь власти Ульяновска отмечают увеличение туристического потока в город в этом году.

"По предварительной оценке управления муниципальной собственностью, туристический поток, включая экскурсантов, составит к концу года около 400 тысяч человек, что почти на 15% превысит аналогичный показатель 2022 года", — сообщает мэрия города в своем телеграм-канале в понедельник.

Отмечается, что в городе расположено 329 памятников истории и культуры и более 40 музеев. Для размещения гостей действуют 67 гостиниц с около 2,5 тыс. номеров.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 10 млрд рублей 58 регионам страны на строительство отелей и глэмпингов.

По словам премьера Михаила Мишустина, таким образом, будет создано свыше 8 тыс. гостиничных номеров.