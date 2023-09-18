По словам Русских, благодаря ранее выделенной федеральной поддержке в регионе реализуется 24 туристических проекта. В их числе новые пляжи в туристической деревне "Артеково" и на территории лагеря "Смарт" в Чердаклинском районе, развитие горнолыжного комплекса "Ундоры", строительство круглогодичных бассейнов, открытие станций проката, создание кемпингов и автокемпингов.
Губернатор отметил, что федеральный нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" "позволяет создавать комфортные места для отдыха жителей и гостей региона".
В свою очередь власти Ульяновска отмечают увеличение туристического потока в город в этом году.
"По предварительной оценке управления муниципальной собственностью, туристический поток, включая экскурсантов, составит к концу года около 400 тысяч человек, что почти на 15% превысит аналогичный показатель 2022 года", — сообщает мэрия города в своем телеграм-канале в понедельник.
Отмечается, что в городе расположено 329 памятников истории и культуры и более 40 музеев. Для размещения гостей действуют 67 гостиниц с около 2,5 тыс. номеров.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 10 млрд рублей 58 регионам страны на строительство отелей и глэмпингов.
По словам премьера Михаила Мишустина, таким образом, будет создано свыше 8 тыс. гостиничных номеров.