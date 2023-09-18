"Обменный выставочный проект с калужским музеем организован в рамках нацпроекта "Культура", — отметили в пресс-службе.

"Благодаря поддержке Министерства культуры РФ у нашего региона есть возможность развивать формат обменных выставок. Они способствуют культурному обогащению жителей нашего региона, сохранению и продвижению богатого культурного наследия страны", — отметила на открытии выставки министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Как отметила заведующая отделом западноевропейского и русского искусства Тульского музея изобразительных искусств Елена Оленич, такие выставки не просто способствуют знакомству с работами новых авторов. "Самое важное, что они позволяют увидеть произведения-жемчужины именно региональных музеев страны", — подчеркнула Оленич.

На выставке представлены 17 работ, в их числе картины "Мать и дочь" французского художника Луи Галле, "Птичий двор" живописца Клода Гийемине и "Пейзаж с фигурами" фламандского пейзажиста Хейсманса Корнелиса, а также три французские бронзовые скульптуры.

Выставка будет работать до 17 декабря.