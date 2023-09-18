"Много тем по событийному туризму уже (прорабатываем — ИФ), все это будет работать на привлечение туристов", — сказал Кумпилов.

Он отметил, что в настоящее время для этих целей в республике в частности уделяется внимание развитию учреждений культуры.

"Мы сейчас очень много учреждений культуры развиваем. В перспективе они должны работать на событийный туризм, чтобы человек, который приехал в Адыгею, мог покататься на лыжах, вечером увидеть концертную программу, а в выходные дни посетить фестиваль адыгейского сыра и другие события", — добавил глава региона.

В свою очередь, председатель комитета по туризму и курортам Адыгеи Ибрагим Билимготов сообщил, что фестиваль адыгейского сыра планируется перенести на Дегуакскую поляну, поскольку количество желающих посетить фестиваль растет с каждым годом. По его словам, там же будут проходить и другие событийные мероприятия республики.

"Мест размещения там пока нет, но планируется их строительство", — пояснил он.

Билимготов добавил, что в этом году отмечается увеличение числа посетителей фестиваля адыгейского сыра.

Как напомнил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в прошлом году за два дня фестиваль адыгейского сыра посетило 30 тыс. человек со всей страны.

Министр экономического развития и торговли Адыгеи Заур Шеуджен сообщил журналистам, что в республике в настоящее время реализуется два крупных инвестпроекта — строительство индустриального парка и курорта "Лагонаки". По прогнозу министра, они окажут положительное влияние на рост валового регионального продукта (ВРП) Адыгеи.

"Эти два проекта сильно повлияют на рост ВРП и на его структуру, потому что сегодня туризм занимает в экономических показателях не такое видное место, как нам хотелось бы — до 10% в ВРП. Мы надеемся, что эти проекты потянут эту индустрию в целом в республике и мы зафиксируем это в том числе в налогах, заработной плате, в качестве жизни граждан и в качестве отдыха, которые здесь будут получать наши туристы", — добавил Шеуджен.

При этом Билимготов уточнил, что в прошлом году регион посетили порядка 520 тыс. человек.

"Если учитывать тех, кто посещает регион, в том числе, на однодневные экскурсии, то Адыгею посетило чуть менее 1 млн человек. Но если речь о туристах, которые остаются на несколько дней, живут в республике, мы рассчитываем, что в 2023 году туристов будет больше, чем в прошлом, — примерно 540-550 тыс. человек", — заключил Билимготов.