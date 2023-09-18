"Наш новый прогулочный маршрут "Южный речной вокзал — Печатники — Южный речной вокзал" уже завоевал сердца и популярность среди местных жителей. (...) Более 3,5 тыс. пассажиров уже отправились в поездки по Москве-реке с момента запуска маршрута 16 сентября", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

Для удобства пассажиров были внесены некоторые изменения в расписание и маршрут. Суда будут ходить от Печатников до Южного речного вокзала и обратно. Теплоходы следуют с интервалом в 30 минут в будние дни с 14:00 до 22:00 и 15 минут в выходные дни с 10:00 до 22:00.

"Мы продолжаем развивать водный транспорт, организовываем больше интересных и удобных вариантов поездок. Приглашаем всех воспользоваться новым бесплатным маршрутом и полюбоваться осенней Москвой со смотровой палубы", — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале департамента.

Новый бесплатный прогулочный маршрут по Москве-реке открыли в столице 16 сентября.