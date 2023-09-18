"В летний период в краевых детских здравницах побывали 370,7 тыс. детей, среди которых 244,6 тыс. — кубанцы. В стационарных лагерях в том числе отдохнули 256,6 тыс. ребят", — говорится в сообщении.

Во время каникул работали порядка 1 тыс. пришкольных лагерей, рассчитанных на 97 тыс. детей, а также более 400 лагерей труда и отдыха, которые приняли 11,5 тыс. человек.

"Особое внимание в крае уделяется детям, нуждающимся в особой заботе государства. В летний период оздоровились 110 тысяч ребят из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации", — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что оздоровительная детская кампания в здравницах Краснодарского края продолжится до конца года. Ее бюджет в 2023 году составил порядка 2,8 млрд рублей.