Как отмечают в литовской таможне, в течение недели поток автомобилей с российскими номерами уменьшался с каждым днем, а попытки въезда на таких автомобилях в Литву фиксировались лишь в единичных случаях.

Сотрудники литовской таможни на пограничных пунктах предупреждают прибывающих на автомобилях, зарегистрированных в России, о том, что их не пропустят, и сообщают гражданам, путешествующим на таких автомобилях, что в случае попытки повторного въезда им грозит ответственность за нарушение международных санкций — штраф и конфискация автомобиля.

Ранее Еврокомиссия разъяснила, что автомобили, приобретенные или зарегистрированные в России, не могут быть допущены в ЕС. Таможенные органы Литвы следуют этим указаниям с 11 сентября, они не распространяются на транзит в Калининградскую область или из нее.

Латвия, Эстония, Польша и Финляндия также не пропускают автомобили с российскими регистрационными номерами.

Помимо прочего, запрет распространяется и на личные вещи, но политики в Литве и других странах попросили дополнительных разъяснений.

Гендиректор Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас ранее заявил, что пока из разъяснений также неясно, могут ли уже въехавшие на нее транспортные средства быть конфискованы. "Об автомобилях умалчивается, о том, как применяется это разъяснение. Действительно ли оно только с момента вступления, или же имеет и обратную силу во времени, могут ли автомобили, въехавшие до 8 августа, находиться какое-то время или их необходимо конфисковать сегодня. Все это требует разъяснений", — заявил Жвиронас в понедельник радиостанции LRT. По его словам, необходимо общее решение ЕС или региональное решение. И как только оно будет принято, его будет нетрудно реализовать.