Выступая на Международном конгрессе туроператоров, она отметила, что после пандемии путешествия стали значительно дороже для потребителей.

«Продукт становится дорогим и на внутреннем рынке – контракты у отельеров дорожают каждый год на 20-25%, и на выездном, где на стоимость туров влияет курс валюты. Путешествия переходят в статус элитных и дорогих, и когда туристы тратят такие суммы на отдых, они начинают относиться к этому более ответственно. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что туристу необходимо качественное сопровождение. Лет 10 назад мы спорили, что все уйдут в интернет и не останется турагентств и туроператоров. Прошло 10 лет – и как были наши прямые продажи через онлайн 3-5%, так они и идут», — сказала она.

Эксперт добавила, что в современных условиях работы на туристическом рынке особое значение приобретает качеств работы партнеров.

«Поэтому туроператоры придают также значение своей сети франчайзинга. И сейчас, хотя в реестре турагентств порядка 20 тыс. компаний, действительно качественно туроператоры работают не более, чем с 20%-ми этих агентов. Туроператор настроен на взаимодействие с теми турагентствами и туристическими агрегаторами, которые сами хотят работать с ним. А единичные продажи от случая к случаю не имеют серьезного значения», — добавила Муромова.

По ее словам, туристические агрегаторы и такие площадки как «Яндекс.Трэвел» — это не конкуренты турагентствам, так как они дают продажи «в последнюю минуту», а туроператоры заинтересованы в продажах на глубину.

«Сейчас глубина продаж от месяца и более составляет не более 20% от всех туров, и в результате мы теряем раннее бронирование. Для любого туроператора важно заполнить 50% своей летней программы к марту. Иначе в сезон будет «рубилово» за эти сгорающие кресла», — добавила топ-менеджер Anex.

Директор департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики Anex Константин Гулевич добавил, что туристические агрегаторы, и особенно такие технологичные компании, как Яндекс или Озон являются для туроператоров драйверами цифровизации туризма.

«Я не думаю, что мы можем друг друга называть конкурентами, я бы смотрел в сторону синергии. Мы получаем от партнеров важную обратную связь, которую не всегда можем сами отследить. Компании, которые владеют «большими данными», предоставляют важную аналитику. Все это приведет к синергии, и каждый будет заниматься тем, в чем он более профессионален», — добавил эксперт.

Конгресс туроператоров проходит в городе Актау в Казахстане, в нем принимают участие представители более 100 руководителей администраций по туризму, туроператоров, турагентств, экспертов отрасли. Организаторы – ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» при поддержке Российского союза туриндустрии, Торгово-промышленной палаты, Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).