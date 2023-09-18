"Наш проект создания на уцелевших руинах кирхи Гердауэн многопланового туристического комплекса получил новое развитие. Мы открыли в притворе кирхи музей старинного прусского стекла. Экспонатами для него стали самые разнообразные стеклянные предметы повседневного быта и работы многих поколений жителей этой местности", — сказала Пырко.

По ее словам, в основном это бутылки и бутылочки для напитков, пива и соков, специй, медицинских препаратов и мазей, зеркала и остатки витражей. Некоторые экземпляры датируются началом XIX века. При этом часть из них была изготовлена в других городах Восточной Пруссии и Западной Европы.

Посетители музея не только увидят порой загадочные, и на первый взгляд, непонятные экспонаты, но и услышат рассказ об истории их появления, истории поселка, производственных площадках, где они были изготовлены. Особой темой станет рассказ о местном пивзаводе, который и в послевоенное время продолжил свою работу, рассказала Пырко.

"В целом музей станет своеобразным путешествием в историю, позволяющим окунуться в атмосферу прошлого и познакомиться с уникальными экспонатами, представляющими часть быта жителей прошлого времени. В дальнейшем он будет расширен, новые экспозиции появятся уже в башне кирхи. Будет представлено, в частности, старинное холодное оружие, найденное в окрестностях поселка", — заключила основатель проекта.

Кирха Гердауэн была построена в 1345 году. Она является самым высоким зданием посёлка Железнодорожный, высота церковной башни — 42 метра.

С тех пор здание несколько раз получало серьёзные повреждения. Восстановили кирху в 1920-е. На юго-западном фасаде сохранилась пятиярусная башня, старинное здание украшают портал, узкие оконные проёмы и массивные контрфорсы.

Во время Второй мировой войны кирха не пострадала. В 1948-1957 годы в здании размещался Дом культуры, позднее — склад. К 1990 году сохранились только башня и стены кирхи, частично притвор и ризница. Объект законсервировали. В 1992-1998 годы в башне установили металлическую винтовую лестницу и обустроили смотровую площадку. В 2007-м кирхе присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.