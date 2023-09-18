Выступая на конгрессе туроператоров, он напомнил, что сейчас деятельность туристических агрегаторов не урегулирована никак, так как они продают в онлайне отдельные услуги, которые не считаются турпакетом – размещение в отелях, перевозку, экскурсии и другие.

«Сейчас эти компании просят государство разрешить им продавать на своих площадках комплексный продукт, который хотят предложить части своих клиентов. Они понимают, что находятся вне правового поля, потому что понятия туристический агрегатор в законе не существует и это ограничивает деятельность таких компаний. Пользователь не может сформировать покупку комплексного тура в один клик, так как это будет квалифицироваться как туроператорская деятельность, на которую у них нет прав. При этом состоять в реестре и получать финансовые гарантии агрегаторы не хотят», — рассказал Каганер.

Как подчеркнул эксперт, такие компании хотят, чтобы их деятельность была квалифицирована законом, но не была так зарегулирована как туроператорская. Что приводит к нарушению агрегаторами своих полномочий и судебным разбирательствам.

«Необходимость регулирования деятельности агрегаторов назрела. И хотя у туроператоров доля онлайн-продаж турпакетов через агрегаторов не превышает 10% и равна 5-7%, в будущем все то планируют, что доля таких продаж будет расти. А с появлением мощных игроков, таких как МТС Трэвел, Яндекс.Путешествия, доля продаж в этом сегменте может серьезно вырасти. Одна из ключевых проблем – отсутствие четких критериев деятельности туроператоров и агрегаторов, что может спровоцировать туроператоров дрейфовать в сторону менее обременительной и финансово менее затратной схемы. Мы надеемся, что регулятор уравняет в правах всех участников туристического рынка», — сказал Каганер.

Конгресс туроператоров проходит в городе Актау в Казахстане, в нем принимают участие представители более 100 руководителей администраций по туризму, туроператоров, турагентств, экспертов отрасли. Организаторы – ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» при поддержке Российского союза туриндустрии, Торгово-промышленной палаты, Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).