"На праздник в этом году мы ожидаем больше 30 тысяч человек", — сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник.

Масштабное представление развернется на Большом каскаде в Нижнем парке и в этот раз будет посвящено Году педагога и наставника.

В течение двух дней гостям также будут демонстрировать часовой мультимедийный спектакль "Наследники".

"Мы все являемся наследниками изобретений и мечтаний наших замечательных предшественников. Мы выбрали семь персонажей, которые будут с нами весь праздник и расскажут об изобретениях, ставших повседневными в нашей жизни, которые мы уже практических не замечаем: это телеграф, телефон, фотография, авиация и другие", — сказал Ковриков.

Как пояснил начальник редакционно-издательского отдела ГМЗ "Петергоф" Александр Белоусов, название спектакля обыгрывает и тот факт, что современный Петергоф является наследником традиций, заложенных Петром I, с чьего правления Петергоф превратился в пространство, связанное с увеселениями и развлечениями, хотя на протяжении XVIII века торжества были закрытыми: туда допускали лишь сподвижников государя, придворных, иностранных посланников и министров.

"XIX век приносит новое явление в петергофский праздник — они становятся настоящими массовыми, народными гуляньями. Император как хозяин огромной империи (...) хотел продемонстрировать самому себе, своим подданным и всеми миру богатство и многообразие России. На несколько дней Петергоф в каком-то смысле становился настоящим центром империи", — сказал Белоусов.

В представлении примут участие 40 артистов балета, будет использован архитектурный видеомэппинг на фасаде Большого Петергофского дворца, панорамные видеопроекции, объемный звук и динамический постановочный свет.

По словам генерального директора студии "Шоу консалтинг" Глеба Абаева, поверхности светодиодных экранов на Большом каскаде составят порядка 300 кв. метров, что на 20% больше, чем в прошлом году.

"То есть еще большему количеству зрителей будет более комфортно за этим наблюдать", — сказал он.

Новая конфигурация сцены также позволит вывести артистов ближе к зрителям, добавил Албаев.

Кроме того, для спектакля в Гротах Большого каскада и на террасах Большого каскада появятся декорации иллюминационных сооружений XVIII-XIX веков и реконструкции исторических фейерверков.

В пятницу гости также смогут бесплатно с Большой Оранжереи парка отправить открытки особого дизайна.

Спектакль начнется в 21:00, при этом пускать в Нижний парк по билетам праздника начнут с 18:00.

Уточняется, что мероприятия не знаменуют окончание сезона: фонтаны в Нижнем парке будут работать до 15 октября включительно.