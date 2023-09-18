Главными темами конгресса стало обсуждение внедрения электронной путевки в России и в целом государственное регулирование деятельности туроператоров, развитие трансграничного туризма между странами ШОС и ЕАЭС, перезапуск соглашения о безвизовых поездках с Китаем и запуск аналогичного соглашения с Ираном.

В конгрессе и Первом международном туристическом форуме принимают участие руководители администраций по туризму Казахстана, Абхазии, Хабаровского края, Бурятии.

Как сообщил представитель Минэкономразвития РФ в Республике Казахстан Егор Шипицын, сегодня сотрудничество с Казахстаном в сфере туризма ведется в основном по линии ЕАЭС и СНГ.

«Одна из основных задач по расширению единого рынка ЕАЭС – создание общего туристического пространства. Сейчас готовится подписание проекта соглашения административного сотрудничества в сфере туризма в рамках ЕАЭС, а также проект соглашения между странами бассейна Каспийского моря в сфере туризма и реализуется план мероприятий на 2024-2026 годы по выполнению стратегий развития сотрудничества государств участников СНГ в области туризма на 2030 годы. Важной задачей является подписание соглашения по развитию трансграничных туристических зон в районе горы Белуха», — сказал он.

Замминистра туризма и спорта Казахстана Ержан Еркенбаев добавил, что власти республики уделяют особое внимание развитию туризма. Основные направления, на которые сделан упор – это экологический, этнографический, MICE и событийный виды туризма.

«Наибольший потенциал мы видим в развитии экотуризма, так как в Казахстане 14 национальных парков. Мы построили в них 15 визит-центров, которые принимают туристов, и где можно получить услуги гидов, проката оборудования, информацию о безопасном и безвредном для экологии посещении парков», — рассказал он.

По словам замминистра, с момента создания визит-центров и сети туристических троп в парках стало меньше мусора, а туристы начали использовать проложенные тропы для прогулок.

К конгрессу приурочено очередное заседание Наблюдательного совета ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» под председательством первого зампреда комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, председателя Набсовета Николая Валуева.

На заседании было принято решение о формировании реестров неисполненных требований перед туристами туроператоров, прекративших деятельность в последние месяцы. Это компании SGTours, «Пегас-Тур», «Ванд Тревел», «Дрим Тур». Эти компании также будут исключены из ассоциации.

Кроме того, как сообщил директор «Турпомощи» Александр Осауленко, на заседании Набсовета речь шла о возможности распространения опыта формирования фондов персональной ответственности туроператоров по выездному туризму на внутренний туризм.

Организаторы конгресса и Первого международного туристического форума – ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» при поддержке Российского союза туриндустрии, Торгово-промышленной палаты, Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).