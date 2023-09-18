Результаты исследования, опубликованные в понедельник на портале, показывают, что большинство планирующих отпуск за границей в ближайшие недели — граждане в возрасте до 34 лет, а также респонденты, зарабатывающие в пределах 50-70 тысяч рублей и от 80 тысяч рублей в месяц (по 5% респондентов соответственно).

Согласно опросу, наиболее популярными направлениями у россиян этой осенью стали Белоруссия, Турция, Египет, Таиланд, а также ряд стран ЕС.

Что касается путешествий России, то, по данным SuperJob.ru, отпуск внутри страны планируют 6% сограждан, среди респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц эта доля составляет 8%. Основной интерес у осенних отпускников в этом году вызывают Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтайский край, Крым.

По данным опроса, 15% работающих россиян собираются во время осеннего отпуска отдохнуть у себя дома, 6% сограждан отправятся на отдых в деревню.

По данным SuperJob.ru, не будут уходить в отпуск в ближайшие недели почти две трети россиян (62%), оставшиеся 8% респондентов пока не определились со своими планами.

Опрос был проведен 13-15 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и имеющих постоянную работу, в 384 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.