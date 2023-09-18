В течение недели зрители увидят постановки 12 творческих коллективов Барнаула, Буинска, Кемерова, Кирова, Лысьвы, Новосибирска, Нижнего Тагила, Нягани, Прокопьевска и Челябинска, которые вошли в конкурсную программу. Экспертный совет отобрал наиболее интересные постановки из примерно 60 присланных заявок.

Как отметили в краевом Минкультуры, в рамках фестиваля зрители увидят спектакли самых разных форм и жанров, поставленные по современной драматургии и пьесам классиков. Также в рамках фестиваля организуют образовательную программу от ведущих специалистов Российского академического молодежного театра. Руководитель зрительских клубов Алла Лисицина проведет три мастер-класса по театральной педагогике. Заведующая литературной частью Мила Денева готовит обзорную лекцию "Актуальная драматургия для детей и подростков". Директор театра Софья Апфельбаум проведет семинар "Работа в театре в новых условиях".

Закроет фестиваль по традиции спектакль театра-гостя. В этом году Российский академический молодежный театр покажет комедию Александра Островского "Свои люди — сочтемся".