"Во время празднования 643-й годовщины Куликовской битвы у Мемориала на Красном холме и на территории Музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом развернулись поистине масштабные народные гулянья. Общее количество гостей, прибывших на праздник из ближайших к Тульской областей — Московской, Рязанской, Калужской — и более дальних уголков родины, в том числе из Удмуртии, превысило 40 тысяч человек", — говорится в сообщении.

"643 года назад здесь совершилась история нашей страны — великий подвиг, который стал еще одним камнем, еще одним фундаментом развития нашей великой державы. Тот подвиг остался в наших душах, в наших сердцах, мы никогда не забудем его и всегда будем чтить", — сказал на торжественном митинге первый заместитель губернатора- председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.

Как отметил директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко, "на страницы летописей попало не менее 150 сражений между русскими княжествами и Ордой, но именно Куликовская битва — это событие, о котором знает в буквальном смысле каждый россиянин".

Гости приняли участие в литургии и литии по воинам, павшим за Отечество во все времена, побывали на Краснохолмской ярмарке и настоящем средневековом поединке. Юные туристы познакомились с древнерусскими забавами, ремеслами на экспресс-мастер-классах и сплясали под задорные ритмы аутентичных фолк-групп.

Одним из самых ожидаемых событий на Красном холме стала театрализованная реконструкция средневекового сражения от участников XXVII Международного военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".

Организаторами праздника выступили Министерство культуры РФ, правительство Тульской области и Государственный музей-заповедник "Куликово поле".

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.