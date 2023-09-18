"Несомненно, большой потенциал есть в сфере туризма. В первом полугодии этого года нашу страну уже посетило почти 350 тыс. российских туристов. Этому, конечно, способствует увеличение рейсов между нашими странами", — сказал Арипов на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.

"Готовы к дальнейшему расширению географии полетов", — добавил он.

Говоря о сотрудничестве с Россией, Арипов с благодарностью отметил содействие в решении вопросов, связанных с трудовыми мигрантами из Узбекистана. "Будем признательны за скорейшее решение российской стороны по заключению соглашения по взаимному пенсионному обеспечению", — сказал Арипов.

Кроме того, по его словам, необходимо внести изменения в "соглашение по организованному набору, и ускорить открытие представительств агентства внешней трудовой миграции Узбекистана в регионах России".