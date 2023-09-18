По 100 тыс. рублей перечислены 76 пассажирам. Они получат деньги в течение 5-10 дней.

"Сейчас в обработке у специалистов авиакомпании находятся ещё 34 заявления на компенсацию. На данный момент всего было получено 110 заявлений", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал.

По данным ГУ МЧС по региону, на борту находилось 167 человек, в том числе 23 ребенка и 6 членов экипажа.

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщала, что экстренная посадка связана с отказом гидросистемы. Отмечалось, что топлива должно было хватить до Новосибирска, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов сообщал журналистам, что есть договоренность со страховой компанией "Альфа-страхование", каждому пассажиру будет выплачено 100 тыс. рублей как "компенсация за испуг".