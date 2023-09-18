Согласно материалам на сайте госзакупок, цена контракта составила 1 млрд 754 млн рублей.

К работам подрядчик должен приступить уже в текущем году. Срок выполнения работ — до 25 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью 3,38 тыс. м и 1,77 тыс. м, соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".

ООО "Строй Газ Инвест" зарегистрировано в Краснодаре в 2008 году. По данным ЕГРЮЛ, бенефициаром является Мустафа Абдуллаев. Как сообщается на официальном сайте предприятия, компания представляет собой инженерно-техническую группу компаний, которая предоставляет услуги по проектированию и строительству энергообъектов, монтажу энергетического оборудования, строительству дорожной и трубопроводной инфраструктуры.

На своем сайте в числе реализованных проектов компания упоминает ряд крупных проектов в сфере энергетики, такие как проектирование, строительство и реконструкция энергообъектов для АО "НЭСК Электросети" в Краснодарском крае, возведение воздушных линий в Магаданской области для АО "ДВЭУК", строительство парогазовой электростанции на юге РФ.