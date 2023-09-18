"Лидирует по спросу Дагестан. Направление удачно сочетает экскурсии и пляжный отдых, а еще это федеральный туристический проект, о республике много пишут, она на слуху. Хотя и очень хорошо продается Кабардино-Балкария, где высок спрос на отдых в Приэльбрусье. К тому же это круглогодичное направление. Как показатель — один из наших востребованных отелей уже встал на стоп на зимние каникулы", — рассказала руководитель российского направления компании "Туртранс-Вояж" Татьяна Гончар.

По ее словам, наравне с Кабардино-Балкарией в компании хорошо продаются Северная Осетия и Ингушетия.

Как отметила коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах, топ-5 наиболее востребованных республик Северного Кавказа по итогам лета-2023 в компании также возглавляет Дагестан.

"Туристов привлекает возможность совместить пляжный отдых с экскурсиями. На направление приходится 80% всех заявок по семи республикам. При этом общий прирост числа бронирований по отелям Дагестана составляет 37%, по экскурсиям – 67%", — сказал она.

На втором месте с большим отрывом — Кабардино-Балкария (8%), где большинство бронирований приходится на Приэльбрусье и Нальчик. Спрос на отдых в Нальчике в сравнении с летом прошлого года вырос на 30% — преимущественно это связано с интересом к бюджетному санаторно-курортному лечению. Третье место занимает Карачаево-Черкессия, где чаще всего туристы бронируют туры на Архыз и Домбай. На четвертом месте по объему продаж у туроператора — Адыгея (3%), куда есть большой поток автомобильных туристов. В Чечне (2,4%) наибольшим спросом пользуются сити-туры в Грозный. Замыкают рейтинг Северная Осетия-Алания (2%) и Ингушетия (0,6%).

"По нашим прогнозам, турпоток в северокавказские республики будет увеличиваться: инфраструктура там постепенно развивается и интерес туристов растет. При этом стабильным спросом пользуются туры, включающие сразу несколько республик. По итогам лета-2023 Северный Кавказ вошел у нас в число самых популярных экскурсионных направлений наряду с турами в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Калининград, города Золотого кольца", — пояснила Булах.

По итогам прошлого года количество туристов, остановившихся в гостиницах на Северном Кавказе, составило 2,4 млн, это на 35% больше, чем в допандемийном 2019 году. В первой половине 2023 года турпоток в популярных республиках также вырос.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что к 2030 году Северный Кавказ может принимать до 5 млн туристов.