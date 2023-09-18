"Работы проведены по поручению главы республики Махмуд-Али Калиматова известным реставратором Магомедом Харсиевым", — сказал собеседник агентства.

По его словам, руководители комитета государственной охраны объектов культурного наследия, музея-заповедника Ингушетии проверили качество выполненных работ.

"Восстановление самого объекта культурного наследия завершено. Хочу поблагодарить автора за проведенную работу по реставрации склепа", — процитировали и.о.директора заповедника Ахмедхана Сампиева в пресс-службе.

По данным пресс-службы, замковый ансамбль Цори возвышается над рекой Гулойхий, немного восточнее реки Асса. Более точное его местонахождение — Гулойхийское ущелье. Это самый восточный угол горной Ингушетии, на границе с Чечней и Грузией. Находится башенный комплекс на высоте 1 170 м.

На данный момент на территории комплекса находятся три боевые башни, более трех десятков жилых, 12 склеповых могильников, раннемусульманские наземные захоронения, древний мавзолей, а также обнаружены следы двух, ранее не известных, речных мельниц.

Надземный многоярусный склеп обрушился в конце августа прошлого года, из-под его завалов извлекли более двухсот человеческих останков и богатый этнографический материал, который лег в основу двух научных публикаций, изданных сотрудниками музея-заповедника. Артефакты, знаменитые ингушские курхасы хранятся в ингушском краеведческом, костные останки перезахоронены выходцами из данного комплекса, а средневековой коллективной усыпальнице дали вторую жизнь. Обвал произошел из-за подмыва основания стены рекой, поменявшей русло.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов потребовал от подрядчика восстановить усыпальницу и провести и берегоукрепление башенного комплекса до 1 октября. На эти цели выделялись 8 млн руб.