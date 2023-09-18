"За 8 месяцев через аэропорт прошли на 23,5% больше пассажиров, чем в прошлом году, рост к 2021 году составил 57,5%", — говорится в сообщении.

Пик пассажиропотока зафиксирован летом, когда было обслужено пассажиров на 7,8% больше в сравнении с прошлым годом. В летние месяцы из аэропорта совершалось до 75 рейсов в сутки.

Увеличение пассажиропотока обусловлено открытием рейсов, в том числе, в Екатеринбург, Уфу, Казань, Самару, Сочи, Новосибирск, а также посещением туристами курортов Кавказских Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года стал рекордным в истории предприятия — свыше 4 млн человек (рост более чем на 25%).

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.