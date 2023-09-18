"В рамках ВЭФ подписан ряд соглашений, которые прямо и косвенно касаются развития туристической отрасли в регионе", — говорится в сообщении.

"У нас сейчас много инициатив в разной стадии проработки: от идеи до непосредственной ее реализации, и мы уверены, что прошедший форум станет катализатором дальнейшего развития туристической сферы. Сейчас в регион заходят новые инвесторы, так как Сахалин и Курилы становятся привлекательной площадкой для реализации различных бизнес-идей", — цитирует пресс-служба министра туризма региона Артема Лазарева.

Он отметил, что "согласен с президентом РФ Владимиром Путиным, что в современных реалиях инвесторы понимают, что в России работать надежнее".

На ВЭФ делегация областного Минтуризма провела ряд встреч, приняла участие в совещаниях и экспертных сессиях, на которых отмечалось, что туристический потенциал дальневосточных регионов продолжает расти и необходимо развивать инфраструктуру — средства размещения и точки притяжения. Одной из ключевых точек притяжения Сахалина остается горнолыжный СТК "Горный Воздух", где продолжается реализация мастер-плана развития горнолыжного курорта, сообщает пресс-служба.

Первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова на одной из сессий ВЭФ поделилась практикой региона по развитию промышленного туризма, в том числе бесплатные туры для школьников и студентов.

На "Улице Дальнего Востока" министерство представило туристический потенциал региона.