"Круизный туризм будет пользоваться спросом у казахстанских туристов, это достаточно интересный проект. В Каспийском море находятся очень разные города и они все уникальны: Баку, Актау, Дербент, Махачкала и естественно Астрахань. Это разные города с разной культурой, с разными потенциалами, разной историей", — сказал Абаев.

Посол отметил, что в ходе его визита в Астраханскую область планируется обсудить целый спектр вопросов сотрудничества. Это и промышленная кооперация, и транспорт, и логистика, и транзит, и туризм, и культурно-гуманитарное сотрудничество, перспективы в образовательной сфере.

"Потенциал у Астраханской области достаточно большой, мы сейчас по всем этим вопросам прорабатываем", — сказал представитель Казахстана.

Абаев уточнил, что внешне-торговый оборот Казахстана с Астраханской областью в 2022 году составил $26 млрд и в текущем году отмечается рост этого показателя.

Как сообщали ранее власти Астраханской области, регион ведет с прикаспийскими партнерами диалог о создании круизного маршрута по Каспию. Планируется, что четырехпалубный круизный лайнер "Петр Великий" станет флагманом круизного сообщения.

Также сообщалось, что судно проекта PV300VD отправилось на достройку и испытания на производственную площадку АО "Астраханское судостроительное производственное объединение" (АСПО, входит в "Южный центр судостроения и судоремонта", ЮЦСС, входит в структуру ОСК) с площадки АО "Судостроительный завод "Лотос" (входит в ЮЦСС). Оно будет передан заказчику — "Московскому речному пароходству" (МРП, входит в холдинг AEON) в 2024 году.