"Ранее Иркутской области выделили более 240 млн рублей на 2023-2024 годы. С учетом регионального софинансирования эта сумма превысила 250 млн рублей. Сейчас нам дополнительно распределено еще в общей сложности более 355 млн рублей. Это позволит серьезно увеличить номерной фонд, что, безусловно, будет способствовать развитию туризма в регионе", — цитирует Кобзева пресс-служба.

Как уточняется, Иркутская область получит в 2023 году 135,3 млн рублей, в 2024-м — 220,3 млн рублей.

По данным руководителя агентства по туризму Иркутской области Евгении Найденовой, в 2022 году регион получил на строительство модульных отелей 200 млн рублей федеральной субсидии и выделил в рамках софинансирования еще 8,3 млн рублей собственных средств. Финансирование направлено на реализацию 10 проектов в Иркутске, Ольхонском и Слюдянском районах.

Финансирование на строительство модульных отелей выделяется по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как сообщалось, отели строятся в расчете на рост турпотока на Байкал. В 2022 году регион посетили 1,711 тыс. человек, что на 17,6% превышает показатели 2021 года.