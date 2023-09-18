"Я с ними разговаривал, пока каких-то существенных (решений не принято — ИФ). Самолет цел, что там дальше будет, они сами решат", — сказал он.

Он также отметил, что сельхозпроизводитель, на чье поле приземлился самолет, еще подсчитывает ущерб, авиакомпания готова его возместить.

Ранее Конюк сообщал журналистам, что, по его мнению, самолет простоит в поле не меньше месяца, воздушное судно охраняет ЧОП, самолет, шасси которого ушли в землю при посадке на 15 — 20 см, поднят на специальные платформы.

Как сообщалось, самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал.

По данным ГУ МЧС России по региону, на борту находилось 167 человек, в том числе 23 ребенка и 6 членов экипажа.

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщала, что экстренная посадка связана с отказом гидросистемы. Отмечалось, что топлива должно было хватить до Новосибирска, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Власти организовали доставку пассажиров по желанию до Новосибирска или Омска.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).