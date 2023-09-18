"По предварительной оценке управления муниципальной собственностью, туристический поток, включая экскурсантов, составит к концу года около 400 тысяч человек, что почти на 15% превысит аналогичный показатель 2022 года", — сообщает мэрия города в своем телеграм-канале в понедельник.

Отмечается, что в городе расположено 329 памятников истории и культуры и более 40 музеев. Для размещения гостей действуют 67 гостиниц с около 2,5 тыс. номеров.

В этом году в Ульяновске был открыт новый туристический объект — "Симбирцитовая Зала". Это расположенный в центре города музей "волжского янтаря" — симбирцита. Камень назван так в честь Симбирска (старое название Ульяновска).