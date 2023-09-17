"Ким Чен Ын озвучил, что у них строится крупный курорт. Думаю, жителям Приморья будет интересно побывать там, отдохнуть", — сказал Кожемяко, которого цитирует пресс-служба правительства Приморского края.

Губернатор Приморья также сообщил, что в этом году планируется визит делегации региона в КНДР.

"Нас интересуют вопросы, связанные с развитием торговли, экономики, туризма, в том числе детского отдыха", — отметил он.

Также, по его словам, Приморье заинтересовано в реализации совместных сельскохозяйственных проектов, еще одним направлением сотрудничества может стать обучение студентов из КНДР в высших и средних учебных заведениях региона.

Кожемяко также сообщил, что в Приморье наработан хороший опыт сотрудничества с Белоруссией.

"И мы его перенесем на КНДР. Отмечу, что наших соседей интересует и белорусская техника тоже", — сказал Кожемяко.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Ким Чен Ын завершил визит в Россию.

"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики, верховный главнокомандующий Вооруженными силами КНДР Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию и Приморский край в частности. Поезд с лидером страны-соседа отбыл с территории Приморья вечером в воскресенье", — говорилось в сообщении пресс-службы правительства Приморского края.