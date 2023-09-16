"По официальной информации, поступившей от польской стороны, с 00:00 17 сентября въезд в Польшутранспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации, приостанавливается", — говорится в сообщении ведомства.

Там также уточнили, что по сообщениям СМИ, аналогичные меры в отношении автомобилей с российской регистрацией, следующих из Беларуси, приняты Литвой и Латвией.

"Вместе с тем, официальной информации от сопредельных стран в адрес Госпогранкомитета не поступало", — отметили в ГПК Белоруссии.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский объявил о запрете въезда на территорию страны любых легковых автомобилей с российскими номерами. Для грузового автотранспорта такой запрет польские власти ввели ранее. "Теперь ни один зарегистрированный в России автомобиль, коммерческий или частный, не имеет права въезжать в Польшу независимо от того, является ли его владелец гражданином России или другой страны", — пояснил он.

Европейская комиссия еще ранее опубликовала разъяснения, согласно которым граждане России больше не могут въезжать в ЕС на автомобилях с российскими номерами. Однако, речь идет о рекомендации по интерпретации существующих правил. Решение о том, как трактовать документ, зависит от позиции властей конкретной страны ЕС. Запрет на въезд для автомобилей с российскими номерами уже ввели Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.