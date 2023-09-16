ДТП с участием самосвала и микроавтобуса Mercedes произошло в субботу около 17:00 мск в районе 1542-го км трассы "Кола".

"В результате ДТП четыре пассажира от полученных травм скончались на месте. Водитель и три пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", — сообщили в УМВД России по Мурманской области.

В УМВД добавили, что за рулем самосвала находился житель поселка Никель 1988 года рождения, который завладел им неправомерно.

Сейчас мужчину доставили в отдел полиции, он направлен на процедуру медицинского освидетельствования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По предварительным данным УМВД, в микроавтобусе, который двигался в сторону госграницы (Печенгский округ граничит с Норвегией — ИФ) находились российские туристы.