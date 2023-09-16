"В столице появился еще один бесплатный прогулочный маршрут по Москве-реке. С 16 сентября теплоходы будут отправляться от причала Печатники, остановятся у причала Кленовый Бульвар и возле Южного речного вокзала, дойдут до Автозаводского моста, а затем проследуют обратно", — говорится в сообщении.

Каждые полчаса с 10:00 до 22:00 по маршруту будут курсировать четыре теплохода типа кабриолет — ярких, небольших, с открывающейся стеклянной крышей. Впервые они начали ходить по Москве-реке в 2019 году.

"С каждым годом прогулки по Москве-реке становятся еще удобнее. Совместно со столичными судоходными компаниями город стандартизировал работу прогулочного транспорта. Приведены в порядок причалы, организованы новые маршруты, а также обновлен сервис покупки билетов", — отмечается в сообщении.