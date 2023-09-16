"80 миллионов гостей: в парках Москвы завершился летний сезон. С мая по сентябрь мы провели в них 6 тыс. мероприятий", — написал Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, это государственные и общегородские праздники, среди них — День Победы с выставкой исторической военной техники в парке "Ходынское поле" и концертами на 19 площадках, а также День города, который отметили 1,3 млн человек. Тематические активности проходили по случаю Дня защиты детей, Дня России, Дня государственного флага России.

"Запустили множество специальных программ в честь 100-летия музея-заповедника "Коломенское". По традиции летние парки стали площадками для множества фестивалей и уже полюбившихся проектов: "Московское долголетие", "Спортивные выходные", "Умные вторники", "Джазовые четверги", — добавил мэр.

В них также проходили занятия в школах юного археолога, архитектора, эколога и журналиста, шахматных клубах и арт-студиях. Работали летние читальни.

Собянин сообщил, что в текущем сезоне были и новинки. В частности, было организовано пять зон отдыха с бассейнами под открытым небом; запустили катание на роликовых коньках в парке "Красная Пресня"; провели Фестиваль национальных пород лошадей, где Кремлёвская школа верховой езды презентовала лучших российских коней.

Летний сезон в парках культуры и отдыха начинается 1 мая, а его итоги традиционно подводят после Дня города, уточняется на портале мэра и правительства Москвы.