"Россия является одним из ключевых туристических рынков для Шри-Ланки с 2018 года по текущий период. Примерно 450 тыс. российских туристов посетили Шри-Ланку, а с января по август 2023 года их насчитывается уже примерно 130 тыс.человек. Это второй самый высокий показатель посещаемости Шри-Ланки в этом году после Индии", — сказала она во время презентации туристического направления.

По данным бюро, в прошлом году турпоток из России за 8 месяцев составил 49,7 тыс.

Джайявира отметила, что россиян, прежде всего, привлекает на Шри-Ланке пляжный отдых. "С ноября по апрель идёт высокий сезон для южного побережья, с мая по октябрь можно посетить восточную часть Шри-Ланки. Таким образом в стране можно отдыхать круглый год", — рассказала она.

Россияне для посещения Шри-Ланки могут заранее оформить электронную визу. Оплатить ее можно либо иностранной банковской картой, либо через туроператора.