«Мы совместно с Philippine Airline до пандемии несколько лет ставили чартерные программы из Владивостока в аэропорт острова Боракай Катиклан раз в 11 дней. Прямой перелет занимал 5 часов. Загружался он сложно, хотя цены были привлекательными. Но, правда, было мало рекламы, невозможно загрузить чартер без продвижения», — рассказала она порталу «Интерфакс-Туризм» на презентации для турагентств, организованной российским туроператором ITM Group.

По словам эксперта, сейчас рейсы будут загружаться при условии активного продвижения Филиппинского архипелага как направления отдыха.

«Если делать хорошую рекламу, загрузка будет полной. Для жителей Приморья Филиппины – как Турция для жителей европейской части России», — сказала Калмук.

При этом она сомневается в перспективах загрузки прямых рейсов на Филиппины из Москвы. Как ранее сообщали СМИ, перспективу прямого авиасообщения рассматривает «Аэрофлот».

«Перелет из Москвы должен быть взаимовыгодным, то есть в Москву на них должны лететь, например, филиппинские бизнесмены, а их не так много. Кроме того, мы проводили расчет экономики прямого рейса с «Филиппинскими авиалиниями», он показал, что билет получится даже чуть дороже, чем на стыковочном регулярном рейсе», — добавила она.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке мэр города Себу Майкл Лопес Рама сообщил о планах по организации прямых чартерных рейсов между Владивостоком и Себу в январе 2024 года.

Руководитель отдела продаж ITM Group Юлия Соколова сообщила о заметном росте спроса на туры на Филиппины в этом году.

«Уже сейчас мы вышли на уровень продаж рекордного 2018 года. Многим туристам Юго-Восточная Азия сейчас заменяет Европу, но в большинстве привлекательных стран они уже были, а Филиппины – это что-то новое и интересное. Кроме того, на популярном острове Бали в Индонезии пляжи не очень комфортные в связи с отливами. В Таиланде не такая богатая экскурсионная программа. А на Филиппинах сочетаются прекрасные возможности и для хорошего пляжного отдыха, и для экскурсий», — добавила Соколова.

По ее словам, в планах туроператора – за год отправить на Филиппины 600-700 человек.

«Мы впервые в этом году взяли гарантированные блоки мест на рейсах «Катарских авиалиний» на Себу с посадкой в Дохе. Блочный билет – это гарантия цены, он удешевляет тур процентов на 20-30 по сравнению с обычной регулярной перевозкой. Тем более, что в этом году высокий спрос на курорты Филиппин на европейских рынках, из-за чего авиабилеты становятся еще дороже. Для продвижения направления планируем проводить обучающие семинары для турагентств, так как Филиппины на российском рынке пока не такое известны, как некоторые другие азиатские страны», — добавила Соколова.

Наталья Калмук отметила, что интерес к направлению у россиян после пандемии заметно вырос, но структура спроса изменилась.

«До пандемии на российском рынке был спрос на отели всех сегментов – и 3, и 4, и 5 звезд. Однако после 2021 года туристы, которые прежде выбирали 4*, то есть средний сегмент, перешли в бюджетный – 3*. А сейчас не стало и его – мы размещаем туристов только в пятизвездочных отелях. Кроме того, если раньше туристы знали только остров Боракай, где, как считается, находятся лучшие пляжи, и Себу, где находится крупный аэропорт, то сейчас спрос распределяется более равномерно. Востребованы острова Бохоль, Палаван, Эль-Нидо и другие", — сказала она.

Соколова добавила, что даже произошедшее в последние месяцы серьезное ослабление курса рубля не влияет на спрос в сегменте дорогих зарубежных туров.

«Когда курс валют быстро рос, у нас даже было больше заказов, чем в обычные дни, в целом бронирования шли в обычном режиме. Возможно, это связано с приближением осенних и новогодних каникул. В целом если человек готов заплатить за тур больше 600 тыс. рублей, курс его не останавливает», — пояснила представитель ITM Group.

Республика Филиппины – государство в западной части Тихого океана, включающее более 7,1 тыс. островов.