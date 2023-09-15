"Туристический поезд в Адыгею начнёт работу уже в ноябре. Он будет следовать по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Туапсе — Майкоп — Хаджох", — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

По его словам, экскурсионная программа позволит за два дня раскрыть туристскую привлекательность Адыгеи, познакомить гостей с традициями и национальной кухней.

"Гостей мы будем ждать в адыгском подворье, Национальном музее. Туристы побывают в Гузерипле, на знаменитом плато Лагонаки, а также посетят Михайло-Афонский монастырь, водопады Руфабго, Хаджохскую теснину, смогут окунуться в бассейны геотермальных источников, полюбоваться ландшафтами, отведать адыгейский сыр и другие национальные блюда", — отметил Кумпилов.

Как сообщается на сайте РЖД, новый туристический поезд в Адыгею начнет курсировать 3 ноября.