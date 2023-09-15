В программе фестиваля, который пройдет во второй раз, концертная программа, мастер-классы и ярмарка мастеров, говорится в сообщении.

Отмечается, что гости фестиваля смогут освоить выжигание на кости, обработку и плетение из корней деревьев, плетение и вышивку из бисера, шитье из рыбьей кожи, прядение и ткачество, сделать аппликацию из кожи оленя.

Кроме того, организаторы анонсируют дегустацию блюд саамской кухни и фотозону в традиционном саамском жилище — куваксе.

Также в ходе фестиваля откроется зал музея истории, культуры и быта кольских саами, отремонтированный и оснащенный экспозиционным и мультимедийным оборудованием в рамках нацпроекта "Культура".

Саами — коренной народ российского севера, Норвегии, Финляндии и Швеции. Согласно данным Мурманскстата, по состоянию на 2021 год в Заполярье проживает более 1,3 тыс. саами.

Всего в регионе насчитается около 40 саамских общин. В основном они занимаются рыболовством и оленеводством.

Основным местом проживания саами в Мурманской области является Ловозерский район, в частности село Ловозеро. В местном Северном национальном колледже обучают профессиям оленевода, хозяина усадьбы, мастера по резьбе по кости, рогу и камню.