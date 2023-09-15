"По всему городскому пляжу выбросило комки водорослей, в которых много мелкого янтаря. Помимо этого местные жители, одетые в непромокаемые костюмы, специальными сачками вытаскивают водоросли на берег своим помощникам, выбирающим более крупный янтарь. И потому многие жители, гости города завершают процесс поиска янтаря, разбирая эти кучи водорослей", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, простым добытчикам может и повезти. Иногда им попадается довольно крупный янтарь — практически со спичечный коробок или немного меньше.

"В эти часы на пляже янтарь собирают десятки местных жителей и туристов. Солнечная погода и спокойное море располагает к этому занимательному и захватывающему занятию", — отметила Баженова.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря, возраст которого составляет около 50 млн лет. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только "Калининградский янтарный комбинат", который по итогам 2022 года он добыл 500 тонн минерала.