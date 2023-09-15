Ее признали виновной по п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере) и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, фигурантка похитила из сейфов в кабинете директора ресторана более 1 млн рублей. При этом в суде женщина призналась в краже только части суммы — 623 тыс. рублей, а хищение еще 540 тыс. рублей отрицала.

"В качестве мотива совершения преступления указала, что тем самым она хотела погасить свою кредитную задолженность перед банком", — говорится в сообщении.